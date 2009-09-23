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Spor

20 yıl sahalardan men edildi

23 Eylül 2009 16:27

20 yıl sahalardan men edildi

Rakip oyuncuya saldıran 16 yaşındaki Avustralyalı ragbi oyuncusu, sahalardan 20 yıl men edildi.

Avustralya'nın Sydney kentinde Blacktown City ile Lower Mountains takımları arasında yapılan bir gençler ragbi finalinde, adı açıklanmayan 16 yaşındaki oyuncu, rakip takım oyuncusunun burnunu kırıp, göz çevresindeki kemiklerinde çatlağa yol açtığı için 20 yıl men cezasına çarptırıldı.

Aynı takımdan iki oyuncu, 5 yıl men cezası alırken, 1 oyuncu ise sahalardan 2 yıl men edildi.

Maçı kaybeden Blacktown Cityli bu oyuncular, rakip takımdan bazı oyuncuları yere yatırmış, onları yumruklamış ve tekmelemişti. Bazı anne-babaların da çocuklarına destek çıktığı, maçtan sonra onları tebrik ettiği gözlenmişti.
 

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