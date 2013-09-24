20 yıl içinde 29 bin yeni uçağa ihtiyaç duyulacak

Airbus’ın en yeni Küresel Pazar Tahmini’ne göre, önümüzdeki 20 yıl içerisinde (2013-2032), hava trafiği her yıl yüzde 4,7 büyüyecek ki bu da 4,4 trilyon değerinde 29,220 yeni yolcu ve kargo uçağına ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.

Ekonomik büyüme, orta sınıfların büyümesi, alım gücünün artması, seyahat kolaylığı, şehirleşme, turizm ve göç, insanlar ve bölgelerin arasındaki bağlantının ve seyahat sıklığının artmasındaki önemli faktörler arasında yer alacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni uçaklardan 28,350 tanesi 4,1 trilyon dolar değerinde yolcu uçaklarından oluşacak. Bu uçaklardan 10,400 tanesi şu an hizmette olan uçakların yerini alacak. Bugün gökyüzünde olan 17,740 uçak göz önüne alındığında 2032’ye kadar dünya filosundaki uçak sayısı ikiye katlanıp yaklaşık 36,560 uçağa ulaşacak.

Mega şehir sayısı da 2'ye katlanacak

Şehirleşmenin artması ile günümüzde 42 olan mega şehir sayısı 2032’ye kadar 89’a çıkacak ve dünya uzun menzil uçuşlarının yüzde 99’u bu şehirler arasında ya da bu şehirler üzerinden gerçekleşecek.

Trafikteki büyüme uçak boyutlarında da yüzde 25 artışa neden oluyor ki bu nedenle de havayolları ya daha büyük uçakları tercih ediyor ya da önceden verdikleri siparişleri daha büyük versiyonlar ile değiştirmelerine sebep oluyor.

Airbus COO’su John Leahy, “2032’ye kadar Asya-Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika’yı geride bırakarak dünya trafiğinde öncü olacak. Bugün ortalama olarak gelişmekte olan pazar nüfusunun beşte biri yılda bir kez uçuyor ve bu rakam 2032’de üçte ikiye çıkacak. Hava yolculuğunun çekici hale gelmesi ile bugün 2,9 milyar olan yolcu sayısı da 2032’de 6,7’ye çıkmış olacak bu da havacılığın ekonomik büyümedeki anahtar rolünün bir göstergesidir” dedi.

İç hat uçuşları da hızla büyümeye devam edecek, Hindistan en yüksek iç büyüme oranına sahip olacak (yaklaşık yüzde 10), onu Çin ve Brezilya (yüzde 7) takip edecek. Genel anlamda yüzde 5,5’lik dünya ortalamasının üzerinde trafik artışı ile Asya-Pasifik yeni uçak ihtiyacının yüzde 36’sını oluşturacak onu yüzde 20 ile Avrupa ve yüzde 19 ile Kuzey Amerika takip edecek.