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20 yıl sonra Türk ile Öcalan yeniden bir arada

Abdullah Öcalan ile Ahmet Türk son görüşmelerinin üzerinden geçen 20 yıl aradan sonra ilk defa dün yeniden bir araya geldiler

04 Ocak 2013 12:54

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ile Abdullah Öcalan, 20 yıl sonra bir araya geldi. Türk ve Öcalan, 8 Haziran 1993’te Bareliyas kasabasında görüşmüştü.

Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, dün İmralı’da Abdullah Öcalan'la görüştü.

Görüşmeye katılan isimlerden Ahmet Türk 20 yıl önce de Abdullah Öcalan’ın ile Lübnan’ın Bareliyas kasabasında bir araya gelmişti.

Abdullah Öcalan, 8 Haziran 1993’te Lübnan’ın Bareliyas kasabasında bir basın toplantısı düzenlemiş, toplantıya Türkiye ve yurtdışından çok sayıda siyasi ve gazeteci katılmıştı.

Öcalan, toplantıda o dönem DEP Genel Başkanı Ahmet Türk, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani ve Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay ile fotoğraf çektirmişti.

Abdullah Öcalan 14 Şubat 1999’dan bu yana İmralı Adası’da hükümlü olarak bulunuyor. Celal Talabani Irak Cumhurbaşkanı olurken, Kemal Burkay Türkiye’ye döndü ve Hak-Par Genel Başkanı oldu. Ahmet Türk ise BDP listesinden milletvekili seçildi.

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