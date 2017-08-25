20 yaşındaki genç ormanda ölü bulundu

Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL,(DHA) Sultanbeyli\'de 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.

Turgut Reis mahallesi Mehter Sokak yakınındaki ormanlık alanda gencin hareketsiz yattığını gören bir kişi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 20 yaşındaki Sercan Akman\'ın öldüğünü belirledi. Haberi alarak evlerinin yakınlarındaki ormanlık alan gelen Akman\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, Akman\'ın yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı.Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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