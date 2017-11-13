20 yaşındaki genç kurtarılamadı

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu İlçesi\'nde 20 yaşındaki Taylan Öney, evinde aniden fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay ilçeye bağlı Çayyaka Köyünde meydana geldi. Taylan Öney yakınları tarafından evin salon bölümünde bulunan buzdolabının yanında hareketsiz yatarken bulundu. Ambulansla Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Taylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öney’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

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