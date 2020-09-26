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20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi

26 Eylül 2020 20:31

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

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