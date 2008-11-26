20 Türk şirketi hızlı büyüyenler arasında

Deloitte'un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde teknolojinin en hızlı büyüyen 500 şirketinin yer aldığı Fast500 listesine 20 Türk şirketi de girdi.



Londra'daki tarihi Kriket Kulübü'nde dün akşam gerçekleştirilen törende, açıklanan listede 20 Türk şirketinin de isimleri yer alırken, bu şirketlerden Phonoclick 2003-2007 yılları arasındaki yüzde 3031'lik büyümesiyle 37., Ce Bilgi İşlem İletişim ve Teknoloji Hizmetleri yüzde 2890 büyüme oranıyla 40., Bilgi Sistemleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited şirketi ise yüzde 1942 büyüme oranıyla 79. sıradan listeye girdi.



Geçen yıl Fast500 listesine 19 şirketle girebilen Türkiye'den bu yıl ayrıca MCD Telekom 111., Birim Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş 151., Digital Planet 152., STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş 195., Sestek 206. oldu.



Listede yer alan diğer Türk şirketleri ise şöyle sıralandı:

''Treda Bilişim Teknolojileri A.Ş (210), Estore Elektronik Ticaret ve Sanal Mağaza Hizmetleri A.Ş (218), Banksoft (230), Elsys Consulting Services (237), Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş (295), Ereteam It Services&Consulting (325), Sigma Danışmanlık ve Uygulama Merkezi A.Ş (346), Hitit Bilgisayar Hizmetleri Dış Ticaret Limited Şirketi (373), Promena Elektronik Ticaret A.Ş (385), Ekspertim Yönetim ve Bilişim Sistemleri Danışmanlık Eğitim ve Ticaret A.Ş (444), Nexum Boğaziçi (469), Kont Bilişim Teknolojileri ve Diş Ticaret A.Ş (484).''



Türk Teknoloji Şirketlerinin artık istikrarlı bir şekilde Avrupa Ortadoğu ve Afrika bölgesinin hızlı büyüyen şirketleri arasına girdiğini vurgulayan Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Lideri Sait Gözüm, yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen yıl bu listeye Türkiye'Den 19 şirket girmişti, bu sayı bu yıl 20'ye çıktı. Şirketlerimiz güçlü ve istikrarlı performanslarını sürdürüyor. Bu performanslarıyla giderek daha fazla dikkat çekmeye başladılar. Teknoloji şirketleri yüksek verimleri ve dinamizmleriyle, 2008'de tüm dünyanın üstüne çöken ekonomik yavaşlamanın aşılmasına ciddi katkıda bulunacaklar" dedi.



Törene katılan Türk şirketlerinden 37. olan Phonoclick'in yöneticisi Ahmet Yürekli İstanbul merkezli bir kuruluş olduklarına dikkat çekerken, son 5 yılda gösterdikleri yüzde 3031'lik büyümeyle listeye 37. sıradan girmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, bu başarıyı sürekli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Törene katılan firmalardan 373. sıradaki Hitit Bilgisayar Hizmetleri'nin yöneticisi Nur Gökmen de 3 yıldır Deloitte'un Fast500 listesine girdiklerini, istikrarlı biçimde büyümeyi sürdürdüklerini belirtirken, yüzde 400 civarında büyümeyle listeye girdiklerine işaret etti.



Deloitte Teknoloji Fast500 Avrupa, Ortadoğu, Afrika 2008 sıralamasına giren 20 Türk teknoloji şirketinden 14'ü yazılım alanında faaliyet gösteriyor.



Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 23 değişik ülkeden firmaların yer aldığı listede ilk 5'i sırasıyla şu firmalar oluşturdu:

''Tunderhead LTD-İngiltere (yüzde 28565 büyüme oranı), Albumprinter-Hollanda (yüzde 21952 büyüme oranı), Ubisense-İngiltere (yüzde 15324 büyüme oranı), Morphic Technologies-İsveç (yüzde 10839 büyüme oranı), Nextvolution-Almanya (10207 büyüme oranı)''

