20 trilyonluk ihale AKP Belediye Meclisi'nin üyesi Ali Turan'ın oğullarına

MEHMET DEMİRKAYA T24





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, “Malzemesiz Yemek Hazırlama ve Servis Hizmeti Alımı İşi” ihalesini, eski hesap yaklaşık 20 trilyon liraya UCS Hizmet Yönetim firması aldı. İhaleyi alan firma, AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Turan’ın oğulları ve kardeşine ait.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde yemek hazırlanması ve servis edilmesi işi 7 Temmuz 2010 tarihinde ihale edildi. İhaleye 15 firma teklif verdi. Bu tekliflerin 9’u geçerli sayıldı. Yaklaşık maliyeti 23.257.252 TL olan işi, 20.111.736 TL’ye UCS Hizmet Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Belediye firma ile 16 Ağustos 2010 tarihinde sözleşme imzaladı ve ihale sonucu 17 Ağustos 2010 tarihinde ilan edildi.





700 kişi yemek hazırlayacak



Söz konusu yemek hazırlama ve servis edilmesi işinde UCS firması toplam 700 personel çalıştıracak. Bu personelden 20’si aşçıbaşı, 70’i şef garson, 230’u aşçı ve 380’i ise garson olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı yetkilileri, söz konusu iş kapsamına belediyenin tüm birimleriyle birlikte, Belediyeye bağlı Sosyal Tesisler’in de dahil olduğunu söyledi.



Belediyenin yemek hazırlama ihalesini alan UCS firması 2004 yılında kurulmuş ve üç kez isim değiştirmiş bir şirket. Global Koruma ve Güvenlik adıyla kurulan şirketin adı daha sonra Global Bilgi İşlem Organizasyon Temizli Hizmetleri olarak değişti. 2008’de yapılan değişiklikle de şirket UCS Hizmet Yönetim adını aldı.



Şirketin 5 ortağından Selim ve Fatih Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Sarıyer’den üye seçilen AKP’li Ali Turan’ın oğlu. Diğer ortaklar da Ali Turan’ın kardeşi ve yeğeni. İki dönemdir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapan Ali Turan aynı zamanda, Belediye Meclisi “Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu” üyesi.





TÜSİAD değil MÜSİAD kurucusu



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin(İBB) kendi internet sitesindeki verilere göre Ali Turan, 1959 Sivas doğumlu. Açıköğretim Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler okuyan Turan, siyasete RP’de başladı. RP’den 1995’te milletvekili adayı olan Turan için, İBB’nin internet sitesinde TÜSİAD kurucusu olduğu belirtiliyor.



Sorumuz üzerine Ali Turan, MÜSİAD kurucu üyeleri arasında bulunduğunu, TÜSİAD isminin yanlışlıkla yazılmış olabileceğini söyledi. İhale ile ilgili sorumuz üzerine ise Turan, “Haberim yok” dedi.



Geçmiş yıllarda Ali Turan’ın oğulları ve kardeşlerine ait başka şirketler de İBB’nin şirketlerinden çeşitli ihaleler almış ve bunlar kamuoyuna yansımıştı.







