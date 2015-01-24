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20 TL ödeyemeyen öğrencilere karne vermediler!

Parası olmayan öğrenciler, tam 4 saat kapıda bekletildi

24 Ocak 2015 08:38

Sultanbeyli Fatih Ortaokulu’nda okul müdürünün “aidat parası” olarak istediği 20 TL’yi vermeyen öğrencilere hem karneleri verilmedi hem okula alınmadı. Okula alınmayan ve 4 saat dışarıda bekletilen öğrencilerden bazıları evlerine gidip parayı getirerek karnelerini aldı. Olayı duyan velilerin okula giderek öğretmenlere tepki göstermesi üzerine karneler bütün öğrencilere dağıtıldı.

Fatih Ortaokulu’nda dün karnelerini almak için öğrenciler saat 07.00’de okullarına gitti. Genelde dar gelirli ailelerin çocuklarının okuduğu okulda “aidat parası” adı altında istenen 20 TL’yi veremeyen öğrenciler, karne verilmeyeceği belirtilerek okula alınmadı. Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar’ın haberine göre, parayı getirmeleri halinde karneleri dağıtacaklarını söyleyen okul yöneticileri, çocukları yaklaşık 4 saat boyunca okul bahçesinde bekletti. Olayı duyan öğrencilerin velileri de okula gelerek öğretmenlerle görüşüp tepkilerini dile getirdi. Okulun önünde bekleyen M. isimli öğrenciye karne alıp almadığını sorduğumuzda “Aidat vermediğim için karneyi alamayacağımı ve gidip parayı getirmemi söylediler. Benim ailemin durumu iyi değil. Benden başka kardeşlerim de var. Ne olacak bilmiyorum” dedi.

F. isimli kız öğrenci de “Sabah 07.00’den beri okulun bahçesinde bekletiyorlar. Parayı vermezseniz ‘okula almayız’ dediler. Daha önce de aidat parası vermiyoruz diye doğalgazı yakmadılar. Benim babam inşaatlarda gündelikçi olarak çalışıyor. Zaten zor geçiniyoruz. Benden başka 2 kardeşim daha okula gidiyor” diye konuştu.

Öğrenciler yaklaşık 4 saat bekledikten sonra okul bahçesinde öğretmenlerinin elinden karnelerini aldılar.

 

Dini kitap dağıtıldı

 

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Fatih Müftülüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine “Kitap okuma yarışması” adı altında ücretsiz olarak gönderilen Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’ndan İrfan Yücel’in “Peygamberimizin Hayatı” ve Ümit Şimşek’in “İslam İnanç İlmihali” kitaplarını dağıttı. Okullarda tek bir kitabın dağıtılmasına karşı çıkan Eğitim-Sen İstanbul 8 No’lu Şube Başkanı Sevtap Akdağ, “Çocukların kitap okumasına karşı değiliz. Biz çocukların bilimsel eğitim kriterlerine göre demokratik bir seçme şansının olmasını istiyoruz. AKP’nin eğitim üzerinden siyasal pirim yapmaktan vazgeçmesini, çocukların duygu ve düşünce dünyası ile oynamasının bu ülke adına hiç iyi olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.

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