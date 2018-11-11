20 tanesi CHP, 10 tanesi AKP yönetiminde; Türkiye'nin ‘çok yüksek insani gelişme düzeyi'ne sahip 30 ilçesi hangileri?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, pazar günkü köşe yazısında, Türkiye’nin ‘çok yüksek insani gelişme düzeyi’ne sahip 30 ilçesine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde yapılan ve her yıl açıklanan listede yer alan 30 ilçenin 20’sinin CHP, 10’unun AKP tarafından yönetildiğini aktaran Özkök, sıralamada kullanılan kriterlerin bazılarının ‘kişi başına düşen gelir, doğumda beklenen yaşam süresi, okuryazar ve okullaşma oranları, tüketim durumları, altyapı ve ulaşım, katılım durumları ile şeffaf yönetim’ olduğunu söyledi.

Özkök’ün köşe yazısında verdiği 30 ilçelik liste şöyle:

İstanbul Beşiktaş CHP

İstanbul Kadıköy CHP

Ankara Çankaya CHP

İstanbul Şişli CHP

Bursa Nilüfer CHP

Antalya Muratpaşa CHP

İzmir Karşıyaka CHP

Eskişehir Tepebaşı CHP

İstanbul Bakırköy CHP

İstanbul Maltepe CHP

İstanbul Üsküdar AK Parti

Ankara Yenimahalle CHP

İstanbul Sarıyer CHP

İzmir Konak CHP

İstanbul Ataşehir CHP

İstanbul Ümraniye AK Parti

İstanbul Beyoğlu AK Parti

Eskişehir Odunpazarı CHP

Kocaeli İzmit AK Parti

İzmir Bornova CHP

İstanbul Fatih AK Parti

İstanbul Avcılar CHP

İzmir Gaziemir CHP

İstanbul Beylikdüzü CHP

Ankara Keçiören AK Parti

İstanbul Tuzla AK Parti

İzmir Balçova CHP

İstanbul Çekmeköy AK Parti

İstanbul Başakşehir AK Parti

Samsun Atakum AK Parti

*Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Kasım) nüshasında yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.