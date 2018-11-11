20 tanesi CHP, 10 tanesi AKP yönetiminde; Türkiye'nin ‘çok yüksek insani gelişme düzeyi'ne sahip 30 ilçesi hangileri?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, pazar günkü köşe yazısında, Türkiye’nin ‘çok yüksek insani gelişme düzeyi’ne sahip 30 ilçesine yer verdi.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde yapılan ve her yıl açıklanan listede yer alan 30 ilçenin 20’sinin CHP, 10’unun AKP tarafından yönetildiğini aktaran Özkök, sıralamada kullanılan kriterlerin bazılarının ‘kişi başına düşen gelir, doğumda beklenen yaşam süresi, okuryazar ve okullaşma oranları, tüketim durumları, altyapı ve ulaşım, katılım durumları ile şeffaf yönetim’ olduğunu söyledi.
Özkök’ün köşe yazısında verdiği 30 ilçelik liste şöyle:
- İstanbul Beşiktaş CHP
- İstanbul Kadıköy CHP
- Ankara Çankaya CHP
- İstanbul Şişli CHP
- Bursa Nilüfer CHP
- Antalya Muratpaşa CHP
- İzmir Karşıyaka CHP
- Eskişehir Tepebaşı CHP
- İstanbul Bakırköy CHP
- İstanbul Maltepe CHP
- İstanbul Üsküdar AK Parti
- Ankara Yenimahalle CHP
- İstanbul Sarıyer CHP
- İzmir Konak CHP
- İstanbul Ataşehir CHP
- İstanbul Ümraniye AK Parti
- İstanbul Beyoğlu AK Parti
- Eskişehir Odunpazarı CHP
- Kocaeli İzmit AK Parti
- İzmir Bornova CHP
- İstanbul Fatih AK Parti
- İstanbul Avcılar CHP
- İzmir Gaziemir CHP
- İstanbul Beylikdüzü CHP
- Ankara Keçiören AK Parti
- İstanbul Tuzla AK Parti
- İzmir Balçova CHP
- İstanbul Çekmeköy AK Parti
- İstanbul Başakşehir AK Parti
- Samsun Atakum AK Parti
*Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (11 Kasım) nüshasında yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.