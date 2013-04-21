T24 LogoT24 Logo
Dünya

20 Taliban militanı öldürüldü

Taliban militanları ile bölge sakinleri arasında çıkan çatışmada 20 militan öldürüldü

21 Nisan 2013 19:50

Afganistan'ın Gazne vilayetinde iki ayrı bölgede Taliban militanları ile bölge sakinleri arasında çıkan çatışmada 20 militan öldürüldü

Gazne'nin Ender ilçe Kaymakamı Muhammed Kasım, ilçe sakinlerinin, Taliban tarafından 2 gün önce öldürülen sivillerin cenazelerini defnederken, militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Sivillerin yanlarında bulunan silahlarla militanlara karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 8 militanın öldürüldüğünü belirten Kasım, sivillerin zarar görmediğini vurguladı.

Aynı ilin Makar ilçesinde militanlarla bölge sakinleri arasında çıkan silahlı çatışmada 12 militan öldürüldü.

Afganistan'ın 203 Kolordu Komutanlığı yetkilisi Nazif Sultani, militanlarla köylüler arasında akşam saatlerinde çıkan silahlı çatışmada, 12 militanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise iki ayrı çatışmada karşı taraftan da 15 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Bölgede Taliban'ın etkisini artırmasıyla halk ayaklanmış ve devlet tarafından silahlandırılmıştı.

ETİKETLER

talibanmilitanafganistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24