20 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde iki ayrı bölgede Taliban militanları ile bölge sakinleri arasında çıkan çatışmada 20 militan öldürüldü

Gazne'nin Ender ilçe Kaymakamı Muhammed Kasım, ilçe sakinlerinin, Taliban tarafından 2 gün önce öldürülen sivillerin cenazelerini defnederken, militanların silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Sivillerin yanlarında bulunan silahlarla militanlara karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 8 militanın öldürüldüğünü belirten Kasım, sivillerin zarar görmediğini vurguladı.

Aynı ilin Makar ilçesinde militanlarla bölge sakinleri arasında çıkan silahlı çatışmada 12 militan öldürüldü.

Afganistan'ın 203 Kolordu Komutanlığı yetkilisi Nazif Sultani, militanlarla köylüler arasında akşam saatlerinde çıkan silahlı çatışmada, 12 militanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise iki ayrı çatışmada karşı taraftan da 15 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Bölgede Taliban'ın etkisini artırmasıyla halk ayaklanmış ve devlet tarafından silahlandırılmıştı.