-20 TALİBAN MİLİTANI ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 20.02.2011 - Pakistan ordusunun, Kuzey Vezirisitan'ın Mohmand aşiretle bölgesinde 20 Taliban militanını öldürdüğü bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, Mohmand'ın Beazil bölgesindeki güvenlik noktasına gece saatlerinde saldırı düzenleyen bir gurup teröriste karşı başlatılan operasyonda 20 Taliban militanının öldürüldüğü belirtildi. Askerlerin, Pakistan'daki Taliban güçlerinin en etkili bölgesi olarak bilinen Mohmand'da son bir ayda havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarda yüzden fazla militan öldürüldü.