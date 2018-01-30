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 20 saatlik su kesintisi

İstanbul DHA İSKİ, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı

30 Ocak 2018 21:33

İstanbul DHA
İSKİ, Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar\'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceğini açıkladı.
İSKİ\'den yapılan açıklamada,  \" \'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi\' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle  yarın saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir\" denildi.
Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:
Küçükçekmece : Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.
Bakırköy : Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.
Avcılar : Gümüşpala Mahallesi.
 

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