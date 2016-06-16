20 Rus taraftar sınır dışı ediliyor



Cumartesi günü oynanan Euro 2016 kapsamında Fransa'nın Marsilya kentinde oynanan İngiltere - Rusya maçı öncesi ve maç sırasında çıkan şiddet olaylarının Rus holiganlara bedeli ağır oldu.

Fransız yetkili birimleri, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen Rus taraftarlardan aşırı sağcı taraftar derneği başkanı Alexander Shprygin'in de aralarında bulunduğu 20 kişinin sınır dışı edilmesine, 3'ü hakkında da hukuki işlem başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. Marsilya'daki şiddet olayları nedeniyle şu ana kadar hiçbir Rus taraftar hakkında işlem yapılmamıştı. Hakkında sınır dışı kararı verilen taraftarların en geç pazartesiye kadar ülkeyi terk etmiş olması gerekiyor.

Marsilya'daki şiddet olayları sırasında çok sayıda İngiliz taraftar yaralanmış, yaralılardan birinin durumu ise uzun bir süre ciddiyetini korumuştu. Polis, hafta başında 43 Rus taraftarı gözaltına almıştı.

Lille'de sıkı güvenlik önlemleri

Bugünkü İngiltere - Galler karşılaşması öncesinde de dün Lille kentinde küçük çaplı olaylar yaşandı. Polis 36 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Marsilya'daki olaylara karıştığı belirtilen 6 Rus taraftar da bulunuyor. Şiddet olayları sırasında 16 kişi yaralandı.

Lille kentinde, olası kavga ve taşkınlıkları önlemek için alkollü içecek satışı da önemli ölçüde sınırlandırıldı. Kent merkezindeki tüm barlara da en geç gece yarısı kapatma talimatı verildi. Yaklaşık 4 bin güvenlik personelinin görevde olduğu bildirildi.