20 plakasız araç tespit edildi



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25. dönem milletvekillerini belirlemek için yapılan 2015 Genel Seçimi'nde oy verme işlemi tamamlandı. Yaklaşık 56 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu genel seçimlerde oy verme işlemi TSİ 17:00'de sona erdi.

550 milletvekilinin belirlenmesi için yurtdışında kullanlan oyların sayımı Ankara'da ATO Congresium'da devam ediyor. Oy sayımı bitmeden önce oyların yakıldığı iddiası üzerine salonda arbede çıktı. Arbede üzerine çevik kuvvet salona müdahale etti.

Yurt dışında yaşayan yaklaşık 2 milyon 800 bin Türk vatandaşı oy kullanma işlemini 8-31 Mayıs tarihleri arasında 54 ülkedeki 109 temsilcilikte gerçekleştirmişti. Bu temsilciliklerin 13'ü Almanya'da bulunuyordu. Almanya'da oylar 9 Başkonsolosluk'ta verildi. En fazla sandığın Almanya'nın Münih ve Hannover kentinden geldiği belirtiliyor.

Oy kullanılan okulların çevresinde park etmiş plakasız araçların bulunması sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada "12’si polis, 8’i vatandaş aracı olmak üzere toplam 20 araç tespit edilerek haklarında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 23. Maddesi hükümlerince cezai işlem yapılmıştır. Cezai işlem uygulanan araçlar içerisinde polis memurlarının şahsına ait olduğu tespit edilenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması başlatılmıştır. Konu ile ilgili araştırmalarımız devam etmektedir" denildi.