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Spor

20 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

(ÖZEL) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Hedef ilk 10 içinde kalmak" GALATASARAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ 10:00 Sarı-kırmızılı kulübün 100

20 Ocak 2018 12:09

(ÖZEL) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: \"Hedef ilk 10 içinde kalmak\"

GALATASARAY\'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ
10:00 Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi\'nde yapılacak.
Seçimde Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak.

SÜPER LİG
13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19:00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker)

TFF 1. LİG
13:00 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15:30 Eskişehirspor - İstanbulspor (Yeni Eskişehir)

BEŞİKTAŞ
11:00 Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak, antrenmanın ardından kafile Antalya\'ya gidecek.
Takımın Antalya\'da karşılanışı.

GALATASARAY
- Deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının hazırlıkları sürecek.

ATİKER KONYASPOR
- Beşiktaş\'tan transfer edilen Orkan Çınar için imza töreni düzenlenecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
17:30 Freiburg - RB Leipzig (Çağlar Söyüncü)
17:30 Mainz 05 - Stuttgart (Berkay Özcan)
17:30 Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Yunus Mallı)
18:00 Everton - West Bromwich (Cenk Tosun)
20:30 Villarreal - Levante (Enes Ünal)

JUDO
Mersin\'de düzenlenen Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası devam ediyor.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
17:00 Galatasaray-VakıfBank (Burhan Felek)

-Efeler Ligi-
13:00 İnegöl Belediyespor-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (İnegöl)
14:00 Beşiktaş-Halkbank (BJK Akatlar)
14:00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Haldun Alagaş)
14:00 Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş (Kula)
15:00 Maliye Piyango-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14:00 Adana ASKİ-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)
14:00 Çukurova Basketbol-Yakın Doğu Üniversitesi (Edip Buran)
14:00 Galatasaray-Bornova Beckerspor (Ahmet Cömert)
14:00 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
16:00 Abdullah Gül Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

TFF 2. Lig
-Kırmızı Grup-
12:00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Esenler)
13:30 Kocaeli Birlikspor-Menemen Belediyespor (Alparslan Türkeş)
13:30 Sancaktepe Belediyespor-Sivas Belediyespor (15 Temmuz)
-Beyaz Grup-
13:30 BUGSAŞ Spor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Ankara OSTİM)
13.30 Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor (Pendik)

TFF 3. Lig
-1. Grup-
13:30 Ofspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
13:30 Halide Edip Adıvarspor-Düzcespor (Vefa)
13:30 Bergama Belediyespor-Orhangazi Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
13:30 Çatalcaspor-12 Bingölspor (Ziya Altınoğlu)
-2. Grup-
13:30 Yeşil Bursa-Turgutluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13:30 Kırıkhanspor-1461 Trabzon (Kırıkhan İlçe)
13:30 Anadolu Bağcılarspor-Diyarbekirspor (Bağcılar Mahmutbey)
13:30 Ankara Demirspor-Van Büyükşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
-3. Grup-
13:00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Osmaniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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