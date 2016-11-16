20 milyon kişiyi kapsayan zam oranları ne olacak?

11.6 milyon emekli, 3.1 milyon memur ve 5 milyonu aşkın asgari ücretlinin maaşı ocakta değişecek.

Emeklilerin ve memurların yeni maaşları şekillendi; asgari ücretliler ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na kiletlendi.

Takvim'de yer alan habere göre, ocakta yapılacak zam oranları şöyle:

SSK ve Bağ-kur emeklileri:

Ocak'ta maaşlar, 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar artırılacak. Enflasyon tahminine göre, zam oranının yüzde 3.73 olması bekleniyor. Ocak zammı yüzde 3.73 olursa en düşük maaş; 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 339 liradan bin 389 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 798 liradan 828 liraya, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 163 liradan bin 206 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek.

Memur emeklileri:

Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 701 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 3'lük zamla bu maaş, 51 lira artışla bin 752 liraya yükselecek. Enflasyon farkı oluşursa, maaş daha da artacak.

Memurlar:

Ocak'ta memurlara, yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı ve 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Yüzde 3'lük toplu sözleşme zammıyla maaşlar 76 ile 285 lira arasında artacak. Ocak'ta maaşlara yansıtılacak zamlara aile ve çocuk yardımı da eklendiğinde müsteşar maaşı 9 bin 498 liradan 9 bin 783 liraya çıkacak. 12'nci derecenin 1'inci kademesindeki hizmetlinin 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 593 lira, 13'üncü derecenin 3'ündeki memurun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 758 liraya yükselecek.

Asgari ücretliler:

Asgari ücret de Ocak'ta zamlanacak. Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Türk-İş masaya halen bin 300 lira olan net asgari ücretin bin 600 liraya çıkarılması teklifiyle oturacak. Zam oranı, Aralık ayının sonuna kadar belirlenecek. Asgari ücretliler, zamlı maaşlarını Şubat'ta cebine koyacak.