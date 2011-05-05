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Spor

20 milyon euroluk top toplayıcı!..

Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan gibi A Milli Takım'da forma giyen...

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan gibi A Milli Takım'da forma giyen bir yıldız ismin daha kariyerine top toplayıcılıkla başladığı ortaya çıktı!.

20 milyon euroluk top toplayıcı!..

Gazeteport'tan Kemal Çolak imzalı habere göre, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin'in, alt yapısında yetiştiği Alman kulübünde top toplayıcılık yaptığı da ortaya çıktı.

2002 yılında saha kenarında bir gol sonrası büyük sevinç yaşayan Borussia Dortmundlu futbolculara, o dönem 13 yaşındaki Nuri Şahin de eşlik etmiş ve ortaya bu güzel fotoğraf çıkmıştı.

Bundesliga'da bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşan Borussia Dortmund'da en çok merak edilen konu Nuri Şahin'in gelecek sezon Alman kulübünde kalıp kalmayacağı olurken, Real Madrid'in milli futbolcuyu transfer döneminde kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada Alman kulübünün yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, ancak 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Nuri Şahin'in transferine izin vereceklerini açıkladı.


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