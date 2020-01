20 Milyar dolarlık patent satışı

2012 yılında patent savaşlarının gündeme damgasını vurdu. IdeaBuyer.com adlı internet sitesi 2012 yılına ait ilk 10 patent satışını derledi. Bu satışların toplam değeri 20 milyar doları bulurken, bu patentler şirketlerin stratejik konumlarını da değiştirdi. Milyar dolarlarla ifade edilen ilk on patent satışında Kodak, Nortel, Motorola ve AOL gibi kapanan dünya devlerinin patent portföyleri dünya devlerinin kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Rekor kıran patent satışlar

IdeaBuyer.com ekibinin hazırladığı listenin ilk sırasında Motorola’nın Google’a sattığı patentler bulunuyor. Google aldığı patentlere toplamda 12.5 milyar dolar ödeyerek sahip oldu. Motorola’nın özellikle akıllı telefonlar üzerinde aldığı patentlerle ilgilenen Google, cep telefonlarında yeni bir çığır açmayı planlıyor.

Aralık 2012’de yazılanlara göre Mayıs ayında Motorola`dan aldığı televizyon patentleriyle uğraşmayı bırakan Google, elinde bulundurdu bu patentleri ise 2.35 milyar dolara Arris Gruop`a satıyor. Google talep ettiği bu parayla aldığı patentlerin satışından da kar edeceğe benziyor.

Tarihin en büyük patent savaşlarından birinin baş kahramanı olan Apple 2012’de patent için Rockstar Consortium’a 2.5 milyar dolar ödeyerek patentlerini satın aldı. Bu patentlerin için şu an Sony, Microsoft, Research in Motion, Ericsson ve EMC. gibi şirketlerinde kullandığı patentler de bulunuyor.

Apple, Google, Samsung ve HTC’nin kullandığı patentleri elinde bulunduran AOL ise rekor bir fiyatla bu patentlerini Microsoft’a devretti. Nisan 2012 AOL firması 925 patentini 1.05 milyar dolara Microsoft`a satan AOL`ün patent satışlarında 2012’de 4. sıraya yerleşti.

2012`nin ilk çeyreğinde iflasını açıklayan KODAK, patent portföyünü satışa çıkarması herkesi harekete geçirdi. 19 Aralık`ta 1100 patentini almak için 12 yatırımcı organize oldu. 525 milyon dolara satılan patentlerin alıcıları ise, Google, Apple, Facebook, Research in Motion, Amazon, Microsoft, Samsung, Adobe, Huawei Technologies, HTC, Fujifilm ve Shutterfly.

Facebook 650 patent aldı

Geçtiğimiz aylarda AOL'ü satın alan Microsoft, AOL`ün patent portföyünün yarısını da satışa çıkardı. Microsoft, 2012 yılında toplamda 650 patentini Facebook`a sattı. NY Times`tan Nick Wingfield`e göre, satılan patentlere mobil, web ve anlık mesajlaşma teknolojisi de dahil. Microsoft ve Facebook arasında gerçekleşen bu anlaşmanın değeri toplamda 550 milyon dolar.

Intel patentleri topladı

Real Network Patents şirketi dünya devi Intel ile yaptığı anlaşma karşısında 190 patenti Intel`in portföyüne kattı. Intel daha önce uygulanmış 170 patent dahil, video akışı yazılımları için 105 milyon dolar ödedi.

Intel'in ikinci büyük patent anlaşması da Inter Digital'le arasında gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu patent anlaşmasının bedeli henüz belirlenemeyen 1700 patenti içeriyor.

IdeaBuyer.com ekibinin hazırladığı listenin 9. sırasında Fujifilm yer alıyor. Fujifilm, 100 milyon dolar değerinde 1200 patenti satışa çıkardı. Universal Display adlı şirket OLED ışık hakkındaki patent haklarını Fujifilm’den alarak patent portföyünü iki katına çıkardı. 2012’nin son büyük satışı da Acacia Research, Adaptix Patents firmasına 100 milyon dolar ödeyerek 4G teknolojisiyle alakalı 230 patenti portföyüne dahil etti.

Patent en büyük sermayedir!

2012’nin ilk on satışını değerlendiren Adres Patent Genel Müdürü Av. Ali Çavuşoğlu; “Teknoloji devlerinin patent için ödedikleri bedellere bakıldığın da bu rakamların şu an Türkiye’nin en değerli markalarının değerlerinin çok üstünde olduğunu söylemek mümkün. Patentin gelirinin bu denli büyük olması bizim için de teşvik niteliği taşıması gerekmektedir. Türkiye’de sanayicilerimizin üreteceği inovatif ürünler ve kendilerine yapacakları patent portföyleri ileride dünya devlerinin kapılarını çalacağı ve milyon dolarlık tekliflerle sermayelerine sermaye katacakları anlamına geliyor olabilir. Bunun için başta üniversitelerin ve şirketlerin Ar – Ge çalışmalarına önem vererek yeni ürün üretmeleri konusunda hedef koymaları artık şarttır. Patent bilinci bir an önce oturmalıdır. Dünyada ihracat yapan dev şirketler incelendiğinde görülen ortak özellik çoğunun patent portföyüne sahip olmalarıdır. Türk şirketlerin örnek alması gereken ne önemli konuların da başında gelmektedir.” açıklamasında bulundu.