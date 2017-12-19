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20 liraya sattığı uyuşturucudan 8 yıl ceza aldı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da arkadaşına 20 liraya Hint keneviri sattığı iddia edilen Ünal K

19 Aralık 2017 12:13

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da arkadaşına 20 liraya Hint keneviri sattığı iddia edilen Ünal K.\'ye, \'uyuşturucu madde ticareti\' suçundan 8 yıl 4 ay 4 gün hapis cezası verildi.
Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen 27 Temmuz saat 21.40 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi önündeki trafik ışıklarında bir aracı durdurdu. Araç içerisindeki yolcular üzerinde arama yapan polis ekipleri, Abdulkadir H.\'nin pantolonunun sağ cebinde esrar maddesi ele geçirdi. İfadesi alınan Abdulkadir H., uyuşturucuyu arkadaşı Ünal K.\'den 20 TL karşılığında aldığını söyledi. Bunun Ünal K.\'nin evinde yapılan aramada 11.9 gram hint keneviri ele geçirildi. Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı\'nda yapılan incelemede ele geçirilen hint kenevirinden 2.4 gram esrar elde edildiği tespit edildi. Gözaltına alınarak tutuklanan Ünal K. hakkında 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' suçundan dava açıldı. 
Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasına çıkan Ünal K. suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatı Erhan Topcu tanıkların uyuşturucunun ücretsiz verildiğine dair beyanları olduğunu bildirdi. Müvekkilinin kendi içimliğini Abdulkadir H.\'ye verdiğini belirten avukat Topcu, Ünal K.\'nin da arkadaşını kıramayarak içimliğinden ücretsiz verdiğini söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, ücretsiz dahi verilse suçun uyuşturucu ticaretine girdiğini bildirdi. Mahkeme heyeti, Ünal K.\'yi \'uyuşturucu madde ticareti\' suçundan önce 10 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan kahkeme cezayı 8 yıl 4 aya düşürdü. Mahkeme, Ünal K.\'ye 80 lira da adli para cezası uygulayarak, yurt dışı yasağı ile Yargıtay aşamasında sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

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