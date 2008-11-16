20 kurtarıcı Washington’da buluştu

Türkiye IMF ile anlaşmak üzere

Türkiye 15'inci en güçlü ekonomi

Kriz zirvesinde pahalı şarap tartışması

Dünyanın toplam GSYH’sinin yüzde 85’ini yani 52 trilyon dolarlık büyüklüğü oluşturan G-20 zirvesinden ülkelere ev ödevi çıktı. Küresel finansal krize karşı ortak tutum arayışında olan 19 ülke ve AB’den oluşan G-20’nin ABD’nin başkenti Washington’daki buluşmasında dünya liderleri, kurtuluş için ortak karar aldı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin devlet başkanlarının üzerinde anlaştığı plana göre, her ülke 31 Mart’a kadar öneri ve taahhütlerini ortaya koyacak.Her bir ülke krizin ortaya çıkmasına yol açan delikleri kapatmak, türev piyasalarda şeffaflık sağlamak ve denetimi sıkılaştırmak gibi reformlara karşılık ayıracağı kaynağı belirleyecek. Ülkeler, batmaları halinde dünya ekonomik sistemini etkileyecek kuruluşlarının listesini hazırlayacak.Türkiye’nin de bulunduğu G-20 liderleri, IMF ve Dünya Bankası’nda reform yapılması için anlaştı. Zirvede konuşan ABD Başkanı George Bush, “Şimdiye dek gereken önlemler alınmamış olsaydı 1929-1930’un Büyük Bunalımı’ndan beter mali krize dünya girebilirdi” dedi.Liderler, bunun yanı sıra ekonomik büyümenin devamı için Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelere destek verilmesi konusunda hemfikir oldu. IMF ve Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelere yardım edebilmesi için kurumların yeniden yapılanmalarına karar verildi.Zirvenin sonuç bildirisinde, özetle G-20 liderleri dünya mali krizinin aşılması için 6 yol belirledi:-Mali sistemi reformdan geçirmek ve kalkınmayı sağlamakta karar alındı.-Eylem planında mali sisteme güveni yeniden tesis edebilmek amacıyla 31 Mart 2009’a kadar öncelikle alınması gereken tedbirler sıralandı.-Liderler maliye bakanlarından 5 hususta öneri paketleri hazırlamalarını istediler.-Buna göre bakanlar muhasebe kayıtları tam şeffaf ve uyumlu hale getirmeli.-Piyasaları güçlendirirken, sistemle ilgili risklerin azaltılması ve şirketlerin yöneticilerinin maaşlarının gözden geçirilmesi konularında maliye bakanları görevlendirilecek.-IMF ve dünya bankası işleyişi hızlandırılarak görev alanları genişletilecek. Kalkınmakta olan ülkelerin IMF ve Dünya Bankası’nda görevleri daha geniş biçimde uygulama alanına geçirilecek.G-20 ülkelerinin liderleri, ev ödevlerini tamamladıktan sonra 30 Nisan 2009’da İngiltere’de tekrar bir araya gelecek, bugün alınan kararların ne kadar hayata geçirildiğini masaya yatıracak.Dünyadaki tüm ülkelerin toplam GSYH’si, yani o yıl içinde ürettikleri mal ve hizmetlerin bütünü 62 trilyon 54 milyar dolar olarak hesaplanıyor. G-20 üyeleri bu rakamın yüzde 85’ini oluşturuyor. 14 trilyon 334 milyar dolar milli gelire sahip ABD ise tek başına global rakamın dörtte birine sahip bulunuyor. ABD’yi, 4 trilyon 844 milyar dolar ile Japonya, 4 trilyon 222 milyar dolar ile Çin, 3 trilyon 818 milyar dolar ile Almanya, 2 trilyon 978 milyar ile Fransa, 2 trilyon 787 milyar dolar ile İngiltere ve 2 trilyon 399 milyar dolar ile İtalya izliyor. Türkiye, IMF tahminlerine göre 798.8 milyar dolar GSMH ile bu listenin 15’inci sırasında yer alıyor.ABD’de 20 Ocak 2009 tarihinde yemin ederek göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Barack Obama, Bush’un liderliğindeki zirveye katılmadı. Ancak seçilmiş Başkan’ı temsilen, Obama’nın ekibinde yer alan ABD’nin eski Dışişleri Bakanlarından Madeleine Albright ile eski kongre üyesi Jim Leach toplantılarda bulundu. Albright ve Leach, G-20’ye katılan ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı da görüşmeler yaptı. Zirvenin hemen ardından Albright, Başbakan Erdoğan ile de biraraya geldi. Benzer bir zirvenin, ABD’de yeni dönem başkanlığa seçilen Barack Obama görev aldıktan sonra, Nisan ayında Londra, Paris veya Tokyo’da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtiliyor.KÜresel finansal krizin aşılması ve bir daha yaşanmaması amacıyla Washington’da yapılan G-20 zirvesinde, altın standardının yer aldığı yeni para sistemleri de tartışıldı. Mevcut finansal sistemin son krizde çözüm çıkartamaması üzerine, G-20 ülkeleri, Bretton Woods sistemini de gözden geçirdi. Ancak uluslararası ticaretin gelişmiş olması ve altın rezervlerinin yetersizliği nedeniyle, altın standardı önerisi destek bulmadı. ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama’nın da, altın standardına karşı olduğu belirtiliyor.G-20 zirvesinde küresel finansal kriz masaya yatırılırken, ülkeler çıkış yolu için öneriler sundu. Her ülke, farklı farklı kurtuluş formülleri önerince, tansiyon bazen hafif de olsa yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, zirvede bankacılıkta liberalizminin sona erdiğini ve doların artık dünya parası olmaktan çıktığını savundu.- Zirve, Washington’da Ulusal Bina Müzesi’nde gerçekleştirildi. ABD Başkanı Bush, zirveye katılan dünya liderlerini kapıda karşılayarak tek tek fotoğraf çektirdi. Ayrıca, zirve başlamadan önce aile fotoğrafı da çekildi.- Başbakan Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken yerini belirlemek için yere konulan Türkiye bayrağını kaldırmak istedi. Ancak Erdoğan, yere yapışık olduğu için bayrağı çıkaramadı.- Fransa’nın ısrarıyla zirveye İspanya ve Hollanda liderleri de çağrıldı. Ancak Hollanda Başbakanı Balkenende, babasının öldüğü haberini aldığı için zirve başlamadan ABD’den ayrıldı.- Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı Fransa’dan devralacak olan Çek Cumhuriyeti de zirveye İspanya’nın 4 kişilik kontenjanından katıldı.FRANSA: 100 gün içinde dünyanın önde gelen ekonomilerinin krize ilaç olacak reform programları başlatılsın. Kredi derecelendirme kuruluşları daha sıkı denetlensin. Muhasebe standartları yeniden düzenlensin. Bankaların fazla risk almalarını engelleyecek tedbirler alınsın.İNGİLTERE: Dünya ülkeleri teşvik paketlerini koordineli olarak uygulasın. IMF’nin izleme görevi geliştirilsin. Bankalar, faiz indirimlerini müşterilerine yansıtsın. Dünya ticaretini hareketlendirecek yeni önlemler alınsın.ALMANYA: Uluslararası piyasalardaki kör noktalar temizlensin. IMF’ye tüm dünyada aktif olan finans kurumlarını denetleme yetkisi verilsin. Kredi derecelendirme kuruluşları için kurallar yeniden tanımlansın.ABD: Muhasebe standartları sıkılaştırılsın. Hükümetler ekonomide çok fazla müdahalede bulunmaktan kaçınsın. “Çok fazla devlet” değil “akıllı devlet” stratejisi uygulansın.İTALYA: Bankaların kredi vermeye devam etmesi sağlansın. Şirketlerin borsada aşırı değer kaybetmesinin önüne geçecek önlemler alınsın. Finans sektörü üzerindeki denetimler artırılsın.RUSYA: Küresel finans sektörü üzerindeki denetimler sıkılaştırılsın. Kriz yönetimi konusunda beceriksiz olan IMF yeniden yapılandırılsın. Zorda olan ekonomilere IMF dışında kredi verecek kurumlar da oluşturulsun.BREZİLYA: IMF ve Dünya Bankası’nda gelişmekte olan ülkelere daha fazla söz hakkı verilsin.ARJANTİN: IMF ve Dünya Bankası’nın yapısı değiştirilsin. Bu kurumlarda gelişmekte olan ülkelerin ağırlığı artırılsın.G20 Zirvesi öncesi ABD Başkanı George W. Bush liderlere bir akşam yemeği verdi. Beyaz Saray’da verilen yemeğe katılan ülkelerin liderleri dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyordu. Bush, liderleri kadeh kaldırarak selamladı. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve Endonezya lideri Yudhoyono’nun kadehlerinde su vardı. Yemekte başlangıç olarak liderlere bıldırcın eti sunuldu.Erdoğan masanın başındaOturma düzeni bu kez geleneksel sistem olan ülkelerin alfabetik sıralamasına göre yapılmadı. Bush, bir yanına Brezilya lideri Lula Da Silva’yı, diğer yanına Çin lideri Hu Jintao’yu oturttu. Erdoğan, Hindistan ve Güney Afrika liderlerinin arasına, masanın başına oturdu.California şarabı içildiBaşlangıç- BıldırcınAna yemek- Mantar soslu kuzu eti. Yanında patlıcan, domates ve rezeneden oluşan sebze tabağı.- Elma sirkesi ile servis edilmiş hindibağ ve kıvırcık salata- RisottoTatlı- Armut turtasıİçecek- California’nın özel 2006 Damaris ve 2003 Shafer Cabernet Hillside şarabı