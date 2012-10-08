Uluslararası Gençlik Vakfı'ndan 20 genç liderlere ödül

Uluslararası Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen Küresel Liderler programı, dünyanın dört bir yanından genç sosyal girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Proje kapmasamında 16 ülkeden 20 genç lider deneyimlerini paylaşmak üzere İstanbul’a geldi. Ev sahipliğini Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı Küresel Liderler programı 4-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Son 10 yıldır Uluslararası Gençlik Vakfı (IYF) tarafından küresel olarak düzenlenen ve Sylvan Laureate Vakfı (SLF) tarafından desteklenen GLOBAL FELLOWS ( Küresel Liderler) programı dünyanın dört bir yanından genç sosyal girişimcilere destek veriyor. Her sene 20 Genç Sosyal Girişimcinin seçildiği ve desteklendiği Global Fellows programına bu yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Programın tüm eğitimleri İstanbul'da, ödül töreni ise İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde santralistanbul kampüsünde gerçekleşecek.

20 genç liderin sosyal girişimcilik alanındaki projelerine ödül

Genç Sosyal Girişimciler önce 4-11 Ekim tarihlerinde bir hafta süresince liderlik, iletişim, iş planı, vizyonerlik başlıklarında eğitim görecek. 10 Ekim’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşecek ödül töreninde ise Amerika, Kosova, İspanya, Hindistan, Lübnan, Kamboçya, Peru, Nijerya, Uganda, Meksika, Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye’den toplamda 20 genç lider sosyal girişimcilik alanında yarattıkları özel projelerle ödül alacak.



Annemin Kilimleri’nin kurucusu olan 21 yaşındaki İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Gökden İpek Yosunlu da ödül alacak liderler arasında yer alıyor. Annemin Kilimleri projesi çalışma hayatında yer alamayan köylü kadınların aile ekonomilerine gelir sağlaması yönünde kolay ve anlaşılır bir model öneriyor. Projede ayrıca çöp olarak atılan birçok maddenin aslında dönüştürülebilir hammaddeler olduğu bilincinin kazandırılması da amaçlanıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu ödül törenine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi ve ''2012 Küresel Sosyal Liderler'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yoksulluktan eğitime erişme ve çevre sorunlarına kadar acil konulara eğilmiş olan bu yenilikçi gençlerin, Türkiye’de ve dünyada yaşıtlarıyla paylaşacak çok şeyleri var” dedi.

Laureate uluslararası üniversiteler ağı

Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı Başkanı ve CEO’su Douglas L. Becker ise ''Liderlikleri ve yarattıkları modellerle her biri yaşıtlarına ve topluma ilham veren bu gençleri kutluyorum. Bu gençler ürettikleri projelerle gelişkin toplumlar için vazgeçilmez olan hizmet ve sivil katılım ahlakını güçlendiriyor.'' diye konuştu.

Uluslararası Gençlik Vakfı (IYF) Başkanı ve CEO’su William S. Reese ''İstanbul Bilgi Üniversitesi evsahipliğinde 16 ülkeden 20 küresel genç lideri bu eğitim çalışmasında biraraya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu gençler tek başlarına başaracaklarından çok daha fazlasını biraraya gelerek becerecekler, buna inanıyoruz'' dedi.