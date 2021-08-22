20 kişinin yaşamını yitirdiği Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi: Hepsini onay alarak yaptım

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan 20 kişinin öldüğü belirtilen Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan ifadesinde, “Bu Bozkurt'ta onaylanan bir durumdu. Hepsini onay alarak yaptım. Kimse 'Buraya yapı yapmanız uygun değil' demedi” diye konuştu. Avukatı Mehmet Tuna, dere yatağını imara açan İller Bankası ve Bozkurt Belediyesi'ni suçladı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Özkan, 18 Ağustos'ta Abana Polis Merkezi'nde alınan ilk ifadesinde Ölçer Apartmanı ile kendisinin oturduğu Rüya Apartmanı'nı ve çayın diğer yakasında üç blok halindeki Yıldız Sitesi'ni inşa ettiğini anlattı.

Sorguda, "Ölçer'in selden aşırı zarar görmesinin temel sebebi nedir? Rüya Apartmanı hasar görmemişken, apartmana yakın olan Ölçer, neden yıkılmıştır?" sorusu yöneltildi.

"Sel binanın temelinin altını oydu"

Özkan şu ifadeleri kullandı:

Sel binanın temelinin altını oydu. Binanın temeli radya (düz taban yüzey) olduğundan az bir kısmı oyulduğunda tamamı göçer.

Rüya'nın arka kısmı kayalık, ön kısmının bir miktarı çay malzemesidir. Zemin etütçü bir kat daha inilmesi gerektiğini söyledi. Ölçer için herhangi bir tavsiyede bulunulmadı.

Özkan, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde ise Rüya'da iki, Ölçer'de tek bodrum katı olduğunu kaydederek, şu bilgiler verdi:

"Rüya'nın yeri belediyeye aitti. İnşa ederken zemin etütçüsü buranın daha derin olması tavsiyesinde bulundu. Bunun sebebi zeminin yarısının kayalık, yarısının çay malzemesi olmasındandır. Beş metre derine indim. İller Bankası'nca imara açılan Ölçer'in bulunduğu arazide onlar tarafından zemin etüdü gerçekleştirilmişti. İki metre derine inildi. Ölçer'in altındaki malzeme tamamen çay malzemesidir. Yapıyı yaparken, kimse 'Buraya yapı yapmanız uygun değil' demedi."

Özkan, tutuklanmak üzere sevk edildiği İnebolu Sulh Ceza Hâkimliği'nde Ölçer'i inşa etmeden önce DSİ'nin istinat duvarı yaptığını ve çayı üç metre daralttığını söyledi. Özkan, "Bu şekilde kaldırım genişletilmiş oldu. Rüya ve Ölçer apartmanlarının bulunduğu kısım Ezine Çayı'nın en dar olduğu bölgedir" dedi.

Özkan şunları kaydetti:

"Ölçer'in zemini tamemen çay malzemesidir. Bozkurt'ta içerideki binalarda da temelde çay malzemesi kullanılmıştır. Bu, Bozkurt'ta onay gören bir durumdu. Hepsini onay alarak yaptım."