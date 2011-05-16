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20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI SİİRT (A.A)

16 Mayıs 2011 14:17

-20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI SİİRT (A.A) - 16.05.2011 - Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütüne yardım yataklık ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Kurtalan ilçe merkezinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.  Operasyonda PKK terör örgütüne yardım yataklık ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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