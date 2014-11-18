20 Kasım'da İstanbul ve Ankara dahil 7 ilde elektrik kesintisi

Planlı elektrik kesintisi programı kapsamında İstanbul, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta 20 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ ile Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çankaya, Beypazarı, Çubuk, Keçiören, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle, Bartın'ın Merkez ve Ulus ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklara belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

Ayrıca, Çankırı'nın Çerkeş, Karabük'ün merkez, Kırıkkale'nin Delice, merkez, Yahşihan, Zonguldak'ın Alaplı ilçelerinde bulunan bazı bölgelere de belirli saatlerde enerji ulaştırılamayacak.

Aynı gün, İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinin bazı mahalle ve sokaklarında da belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.