20 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

20:30 A Milli Futbol Takımı, Antalya\'da oynanacak özel maçta Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY

18:00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11:00 Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.

11:00 Sarı-lacivertli kulüp, resmi kıyafet sponsorluğu ile ilgili imza töreni düzenleyecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

13.15 Teknik direktör Abdullah Avcı ve 4 futbolcu, Kızılay kan bağışı merkezine ziyarette bulunarak \"Kan ver hayat kurtar\" başlıklı kampanyaya destek verecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ

22:45 Portekiz - Polonya

22:45 İsveç - Rusya

22:45 İskoçya - İsrail

22:45 Karadağ - Romanya

22:45 Sırbistan - Litvanya

22:45 Kosova - Azerbaycan

22:45 Malta - Faroe Adaları

22:45 FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, UEFA\'nın Video Yardımcı Hakem Uygulamasını çevrim içi (online) olarak gerçekleştireceği İtalya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak özel müsabakayı yönetecek.

Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

UEFA tarafından Türk Hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya , Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek olacak.



AVRUPA U19 FUTBOL ŞAMPİYONASI

15:00 Türkiye - İngiltere

BASKETBOL

-Euroleague-

20:00 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv

21:00 Fenerbahçe - Darüşşafaka Tekfen

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20:00 Banvit - UCAM Murcia

VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

17:00 Halkbank - Knack Roeselare