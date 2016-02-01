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20 ilden 53 kişiye Erdoğan'a hakaret soruşturması başlatıldı

Özel okullarda görevli öğretmenlere, yöneticilere ve memurlara operasyon düzenlendi

01 Şubat 2016 21:12

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nün 20 ili kapsayan soruşturmasında bazı özel okullar ve kamu kurumlarında görev yapan 53 kişi hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin kurumlarına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Erçakır'ın haberine göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin kurum ve organlarına hakaret edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve hukuki araştırma sonrası başta Isparta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sivas ve Van'da bazı özel okullarda görevli öğretmen ve yöneticilerle, devlet kurumlarında çalışan memurlara operasyon düzenlendi.

Toplam 53 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından adli ve idari soruşturma açıldı.

 

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