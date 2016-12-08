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20 ilde öğrenci yurtlarına 'FETÖ' operasyonu; 35 gözaltı

136 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor

08 Aralık 2016 13:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 20 ilde öğrenci yurtlarına yönelik 'FETÖ' operasyonu başlatıldı. Ankara merkezli düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 35'i gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Şüphelilerden birinin ABD'de bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerden, 70'inin telefonunda Gülen cemaati mensuplarının kullandığı öne sürülen 'ByLock' programının yüklü olduğu öne sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin, 667 sayılı KHK ile kapatılan Ankara'daki 29 özel öğrenci yurdunun kurucuları, yöneticileri ve bağlı bulundukları şirketlerin ortakları oldukları belirtildi.

Polisin operasyon düzenlediği şirketler arasında Başkent Eğitim Yayın ve Ticaret AŞ, Başak Grup Eğitim Ltd. Şti, Eksen AŞ. ve Sena Ltd. Şti de bulunuyor.

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