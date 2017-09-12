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20 ilde 'FETÖ' operasyonu; 20 gözaltı

'FETÖ' soruşturması kapsamında 20 kişi gözaltına alınırken 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

12 Eylül 2017 02:50

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'FETÖ'ye örgütüne yönelik 20 ilde yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile örgütle irtibatı tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 23 kişi, 1 polis, 7 sivil 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 20 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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