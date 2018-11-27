20 ilde daha AKP'nin adaylarını açıklayan Erdoğan, İstanbul için adı geçen Yıldırım ile görüştü

T24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 20 il adayını açıkladığı grup toplantısının ardından Meclis'teki makamında TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü. Kulislerde, bir saat süren görüşmede Erdoğan'ın Yıldırım'ı İstanbul adaylığı için ikna etmeye çalıştığı konuşuluyor..

Geçen cumartesi günü 40 ilin, bugün ise Ankara ve İzmir de dahil 20 ilin adaylarını açıklayan Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, “İstanbul için şu an çalışmalar yürütülüyor. AK Parti’nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkaramama gibi bir sorunu olur mu” dedi.

Erdoğan'ın İstanbul adayını Güney Afrika seyahati sonrasında yapması bekleniyor.

Öte yandan eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul için Yıldırım'a özel protokol uygulanacağını ileri sürmüş, "AKP kurmayları, Binali Yıldırım'a seçimi kazanması halinde 'özel protokol uygulamayı' ve Yıldırım'ı 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' yapmayı düşünüyor. Binali Yıldırım ise Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çalışmak istemediğini söylüyor" demişti.