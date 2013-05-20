'20 Hizbullah üyesi Suriye'de öldürüldü'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine destek veren Hizbullah’ın, Suriye ordu güçleriyle Kuseyr’da muhaliflere karşı çatışmaya girdiği belirtildi. Çatışmalarda en az 20 Hizbullah üyesinin öldüğü belirtildi.



Suriye’nın sınır bölgesinde ordu güçleriyle muhalifler arasında yaşanan çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail basının verdiği bilgiye göre, Esad güçlerinin, muhaliflerin elinde olan Kuseyr kentine başlattığı operasyona Şii örgüt Hizbullah’ta destek veriyor.

Golan Tepeleri’nde bölgeyi gözlemleyen İsrail Güvenlik Güçleri’ne bağlı birlikler, sınırdan İsrail üzerine ateş açıldığını belirtti. Hafif silahlarla açılan ateş sonucu ölü veya yaralı olmadığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayette bulunurken, açılan ateşin İsrail’i hedef alıp almadığının incelendiği belirtildi.

Çok sayıda ölü var

Ynetnews’in verdiği habere göre, Kuseyr’da yaşanan şiddetli çatışmalarda en az 20 Hizbullah üyesinin öldüğü belirtildi. El Arabiya televizyonu, ölenler arasında üst düzey Hizbullah komutanı Fadi el Cazar’ın da bulunduğunu belirtti.

Haberde, El-Cazar’ın geçmişte İsrail’de tutuklu olduğu, rehine teslimi karşılığı serbest bırakıldığı belirtildi. Ölenlerin yanı sıra, aralarında çok sayıda Hizbullah üyesinin bulunduğu 62 yaralının Beyrut’a gönderildiği ifade edildi.

Suriye ordusu, hafta sonunda Kuseyr’a operasyon başlatmış, dün Hizbullah’ın desteğiyle saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Kentte bulunan Suriyeli aktivist Hadi Abdullah, Suriye savaş uçaklarının ve topçu ateşinin vurduğu kente dakikada 50 civarında mermi ve bomba düştüğünü belirtti. Abdullah, 52 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.