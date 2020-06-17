20 Hint askerinin öldüğü çatışmadan sonra Çin, tansiyonu düşürmeye çalışıyor

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Himalayalar'da bulunan tartışmalı sınır bölgesinde Çin ile Hindistan arasında pazartesi akşamı çıkan ve salı günü de aralıklarla devam eden çatışmaların ardından Pekin tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, sınırda daha fazla çatışma görmek istemediklerini ve sorunu diyalog ile çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Lijian, "çıkan çatışmanın sorumlusunun Çin olmadığını" vurgulayarak sınırdaki genel durumun stabil ve kontrol altına alınabilir olduğunu ifade etti.

Hindistan ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada az 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Öteki taraftan birçok kişi Delhi'nin sınırda çıkan olaylara ne tepki göstereceğini merak ediyor. Reuters'ın aktardığına göre ülkede muhalefet ve medya, olaya karşı sessiz kaldığı gerekçesiyle Başbakan Narendra Modi'ye tepki gösterdi.