20 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik İlçesi\'nde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen ve 20 gün boyunca hastanenin yoğun akım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 48 yaşındaki Yaşar Demir kurtarılamadı.

Olay, Samsun\'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi\'nde 20 gün önce meydana geldi. İncir toplamak için evinin önünde bulunan ağaca çıkan Yaşar Demir, dengesini yitirince düşerek ağır yaralandı. Ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar Demir, ilk müdahale ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 20 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yaşar Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Demir\'in Çarşamba ilçesi\'nde bulunan Soğucak Mahallesi\'nde toprağa verildiği belirtildi.



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