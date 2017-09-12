T24 LogoT24 Logo
Gündem

20 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik İlçesi'nde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen ve 20 gün boyunca hastanenin yoğun akım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 48 yaşındaki Yaşar Demir kurtarılamadı

12 Eylül 2017 22:07

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik İlçesi\'nde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen ve 20 gün boyunca hastanenin yoğun akım ünitesinde yaşam mücadelesi veren 48 yaşındaki Yaşar Demir kurtarılamadı.
Olay, Samsun\'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi\'nde 20 gün önce meydana geldi. İncir toplamak için evinin önünde bulunan ağaca çıkan Yaşar Demir, dengesini yitirince düşerek ağır yaralandı. Ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar Demir, ilk müdahale ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 20 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yaşar Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Demir\'in Çarşamba ilçesi\'nde bulunan Soğucak Mahallesi\'nde toprağa verildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN CanikYaşar DemirOlaySamsun CanikGaziosmanpaşa MahallesiAmbulanslaOndokuz MayısOMÜ Tıp Fakültesi HastanesiDemirSoğucak MahallesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24