T24 LogoT24 Logo
Gündem

20 günde 6 ev soydu

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 20 günde 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 18 yaşındaki M

22 Eylül 2017 16:09

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 20 günde 6 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 18 yaşındaki M.A.A., operasyonla yakalandı.
Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi\'nde bir evden cep telefonu ve tablet çalınmasının adından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yakın bölgede bulunan güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin M.A.A. olduğunu ve Kepez İlçesi Kültür Mahallesi\'nde bir pansiyonda kaldığını belirledi.
Dün akşam saatlerinde pansiyona operasyon düzenleyen polis, M.A.A.\'yı yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen M.A.A\'nın parmak izi çalışmasında, 20 günde toplam 6 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan M.A.A, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA DHAANTALYAMuratpaşaKonuksever MahallesiAntalya Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Hırsızlık Büro AmirliğiPolisKepezKültür MahallesiDünSağlıkAsayişMüdürlüğüHırsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24