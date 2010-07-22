-20 GÜNDE 565,74 MİLYON DOLAR DIŞ BORÇ ÖDEMESİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Türkiye, 1-21 Temmuz tarihleri arasında 565,74 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, dış borç ödemesinin 462,12 milyon doları Hazine, 96,78 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 6,84 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu. Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonu'na ödeme yapılmadı. Ocak ayında 775,56 milyon dolar, Şubat ayında 2 milyar 90,27 milyon dolar, Mart ayında 1 milyar 7,03 milyon dolar, Nisan ayında 877,98 milyon dolar, Mayıs ayında 590,02 milyon dolar ve Haziran ayında 2 milyar 314,74 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştiren Hazine'nin şu ana kadar yaptığı ödeme tutarı, 8 milyar 221,34 milyon doları buldu. Bunun 6 milyar 343,15 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi. Türkiye 2009 yılında, 8 milyar 741,95 milyon doları Hazine tarafından olmak üzere toplam 11 milyar 724,24 milyon dolar tutarında dış borç ödemesi gerçekleştirmişti. Türkiye'nin 2010 yılında aylar itibarıyla gerçekleştirdiği dış borç ödeme tablosu şöyle oldu: . Türk . IMF'ye Savunma Toplam Aylar Hazine Diğer Merkez Bankası ödemeler Vakfı Ödemeler ------ ------- ------- --------------- --------- ------- ----------- Ocak 567,58 195,88 12,10 - - 775,56 Şubat 1.949,96 98,67 4,28 37,36 - 2.090,27 Mart 725,01 163,78 50,49 - 67,75 1.007,03 Nisan 556,57 75,97 10,22 235,22 - 877,98 Mayıs 312,06 131,26 9,21 137,49 - 590,02 Haziran 1.769.85 85,97 58,08 338,94 61,90 2.314,74 Temmuz(*) 462,12 96,78 6,84 - - 565,74 TOPLAM 6.343,15 848,31 151,22 749,01 129,65 8.221,34 (*) 1-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ödemeler.