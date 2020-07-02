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20 günde 2 kez ikramiye kazanan Sayısal Loto talihlisi: 23 yıldır aynı sayılarla oynuyorum

02 Temmuz 2020 19:27

20 gün arayla aynı sayılarla 2 kere ikramiye kazanan Sayısal Loto talihlisi 23 yıldır hep aynı sayılarla loto oynadığını söyledi.

20 gün arayla yapılan Sayısal Loto çekilişinde aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan ve ismini vermek istemeyen talihli, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan ve Telekom'dan emekli bir elektronik mühendisi olduğunu söyleyen talihli, "Sayısal Loto'da 23 senedir hep aynı sayıları oynuyorum" dedi.

"ABD'de sürekli loto oynayan bir talihliden esinlenmiştim"

Talihli şöyle konuştu:

"ABD'de sürekli loto oynayan bir talihliden esinlenmiştim. O da yıllardır aynı numaralarla oynuyormuş. Buna 'Siz şansı aramayın, şans sizi bulsun' diyorsunuz. Her çekilişte şansınız aynı ve 1.5 milyonda bir şansınız var. Aynı rakamlarla 6 Haziran'daki çekilişte 5, 27 Haziran'daki çekilişte ise 6 tutturdum.

Sayısal Loto ilk başladığı zaman, yani 23 yıl önce ailemle bir akşam evde oturduk. Küçük kağıtlara numaraları yazdık ve çektik. Saçma sapan rakamlar çıktı aslında. Rakamlar saçma sapan olunca başkasına çıkma ihtimali de azalıyor. Aynı rakamlarla değiştirmeden oynamaya devam edeceğim."

Talihli Sayısal Loto’ya 23 yılda 60 bin lira civarında para harcadığını söyledi.

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