20 günde 2 kez ikramiye kazanan Sayısal Loto talihlisi: 23 yıldır aynı sayılarla oynuyorum

20 gün arayla aynı sayılarla 2 kere ikramiye kazanan Sayısal Loto talihlisi 23 yıldır hep aynı sayılarla loto oynadığını söyledi.
20 gün arayla yapılan Sayısal Loto çekilişinde aynı sayılarla iki kere ikramiye kazanan ve ismini vermek istemeyen talihli, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan ve Telekom'dan emekli bir elektronik mühendisi olduğunu söyleyen talihli, "Sayısal Loto'da 23 senedir hep aynı sayıları oynuyorum" dedi.
"ABD'de sürekli loto oynayan bir talihliden esinlenmiştim"