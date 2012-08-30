20 gün önce Foça'da şehit olan askerin evine haciz geldi

İzmir Foça’da askeri araca düzenlenen saldırıda şehit düşen er Özkan Ateşli’nin İstanbul’daki baba ocağına, elektrik borcu ödenmediği için icra müdürlüğünden evrak geldi.



İzmir Foça’da Türkiye’yi yasa boğan PKK saldırısında şehit düşen 2 çocuk babası Özkan Ateşli’nin, İstanbul'daki baba ocağına elektrik borcu ödenmediği için icra müdürlüğünden evrak geldi.

Oğlunun acısını unutamadan bir acı daha yaşadığını ifade eden şehit babası Hamdi Ateşli, ''Elektrik sayacım bozuktu. BEDAŞ’ı kaç kez aradım. Gelip değiştirdiler. Sonra faturalarım okunmuyordu, en son da bana bin 250 lira borç çıkardılar. Oğluma para gönderemiyordum, borcu nasıl ödeyeyim. İcradan kağıt geldi. Borcu ödeyemeyince faiziyle beraber bin 560 lira olmuş” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, BEDAŞ’ın avukatları ile görüştüğünü borcu cuma gününe kadar ödemesi gerektiğini belirten Ateşli, “Ödeyemeyeceğimi söyledim. Dinlemediler. Ben oğlumu bu vatana şehit verdim. Gencecikti. Arkasında gözü yaşlı eş ve biri beşikte iki çocuk bıraktı. Daha oğlumun bedeni mezarında soğumadı. Sokaktaki bayraklar hala dururken bana icra takibi başlatırlar. Kıymetimiz yokmuş onu anladım. Çok sözler verildi. Hepsi havada kaldı’’ diye konuştu.



'Şehit ailesinin durumunu herke görsün'



Oğluna askerde 50 lira gönderebildiğini ifade eden Ateş, ''Hurdacılık yaparak, çöpten kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Oğluma askerde bile en fazla 50 lira para gönderdim. Onu da harcayamadan şehit düştü. Ben oğlumu şehit verdim ama icralık oldum. Borcu ödeyemeyeceğim. Evime de haciz gelecek. Şehit ailesinin düştüğü durumu herkes görsün” diye konuştu.

İzmir’in Foça ilçesinde askeri üsse giden servis otobüsüne saldırı düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olurken, 12 kişi de yaralanmıştı.