-20 GÖSTERİCİYİ ÖLDÜREN POLİSE İDAM CEZASI KAHİRE (A.A) - 23.05.2011 - Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanması sırasında (25 Ocak-11 Şubat) 20 göstericiyi öldürmekten suçlunu bulunan bir polis memuru idama mahkum edildi. Muhammed El Sonni'nin 28 Ocak'ta bir karakolun göstericilerin eline geçmesini engellemek için rastgele ateş açarak 20 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına neden olduğu belirtildi. El Sonni, halk ayaklanması sırasındaki olaylar nedeniyle ceza alan ilk polis memuru oldu. Ceza mahkemesi, kanunda öngörüldüğü üzere kararı onaylaması için Mısır Cumhuriyeti Müftüsü Ali Goma'ya gönderdi. Hükümet tarafından şeriat kanunlarını yorumlamakla görevlendirilen Müftü, çok ender olarak adli makamların kararını bozuyor.