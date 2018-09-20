20 Eylül Perşembe DHA Spor Gündem

UEFA AVRUPA LİGİ
19:55 Beşiktaş - Sarpsborg
19:55 Akhisarspor - Krasnodar
19:55 FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Ukrayna\'nın Dinamo Kiev ile Kazakistan\'ın Astana takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılılarda Akhisarspor maçının hazırlıkları sürecek
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- FIBA Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu
19:00 Basketball Svitavy - İstanbul BBSK
JUDO
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, 129 ülkeden 758 sporcunun katılımı ile Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de başlayacak.
Türkiye\'yi şampiyonada 4\'ü bayan 6\'sı erkek olmak üzere 10 sporcu temsil edecek.
İlk gün tatamiye kadınlarda 48 kiloda Gülkader Şentürk, erkeklerde ise 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba ve Bekir Özlü çıkacak.