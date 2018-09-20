20 Eylül Perşembe DHA Spor Gündem

UEFA AVRUPA LİGİ

19:55 Beşiktaş - Sarpsborg

19:55 Akhisarspor - Krasnodar

19:55 FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Ukrayna\'nın Dinamo Kiev ile Kazakistan\'ın Astana takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

GALATASARAY

11:00 Sarı-kırmızılılarda Akhisarspor maçının hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- FIBA Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu

19:00 Basketball Svitavy - İstanbul BBSK

JUDO

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, 129 ülkeden 758 sporcunun katılımı ile Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de başlayacak.

Türkiye\'yi şampiyonada 4\'ü bayan 6\'sı erkek olmak üzere 10 sporcu temsil edecek.

İlk gün tatamiye kadınlarda 48 kiloda Gülkader Şentürk, erkeklerde ise 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba ve Bekir Özlü çıkacak.