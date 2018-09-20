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Spor

20 Eylül Perşembe DHA Spor Gündem

UEFA AVRUPA LİGİ 19:55 Beşiktaş - Sarpsborg  19:55 Akhisarspor - Krasnodar  19:55 FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ile Kazakistan'ın Astana takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek

20 Eylül 2018 12:31

UEFA AVRUPA LİGİ
19:55 Beşiktaş - Sarpsborg 
19:55 Akhisarspor - Krasnodar 
19:55 FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Ukrayna\'nın Dinamo Kiev ile Kazakistan\'ın Astana takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılılarda Akhisarspor maçının hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL
- FIBA Avrupa Kupası - 1. Eleme Turu
19:00 Basketball Svitavy - İstanbul BBSK

JUDO
Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, 129 ülkeden 758 sporcunun katılımı ile Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de başlayacak.
Türkiye\'yi şampiyonada 4\'ü bayan 6\'sı erkek olmak üzere 10 sporcu temsil edecek. 
İlk gün tatamiye kadınlarda 48 kiloda Gülkader Şentürk, erkeklerde ise 60 kiloda Ahmet Şahin Kaba ve Bekir Özlü çıkacak.

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