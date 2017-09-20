20 Eylül Çarşamba DHASPOR Gündemi

(Özel) Rasim Kara: \"2-3 senedir Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yarışın içinde değildi\"

\"Bu sene daha zevkli maçlar izleyeceğiz\"

FİLENİN SULTANLARI\'NDA HEDEF ZİRVE! (Özel röportajlar)

*Naz Aydemir Akyol: \"Turnuvada herkesin madalya şansı var\"

*Bahar Toksoy Guidetti: \"Turnuvada amaç her zamanki gibi final\"

\"Kendi aramızda oynadığımız maçlar bile gün geçtikçe Avrupa Şampiyonası seviyesine geliyor\"

UEFA KONGRESİ

11.00 UEFA\'ya üye federasyonların başkan ve yöneticilerinin katılacağı 13. Olağanüstü UEFA Kongresi, İsviçre\'de düzenlenecek.

Kongrenin ana gündeminde Avrupa\'yı temsil edecek FIFA Konseyi üyesinin seçimi ile UEFA komitelerinde görev alacak üyelerin onaylanması ve UEFA statülerindeki değişiklikler yer alıyor.

FENERBAHÇE

10.30 Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

11:00 Galatasaray, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ile çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, UNICEF\'in Türkiye\'de ve dünyada yürüttüğü programlara destek sağlamak için büyük bir iş birliğine imza atıyor.

EFSANE İSME VEDA

19.50 Basketbol efsanesi 73 yaşındaki antrenör Dusan Ivkovic\'in jübilesinde Olimpiakos, Yıldızlar Karması\'yla karşıya karşıya gelecek. Milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz\'ın yanı sıra Fenerbahçeli Kostas Sloukas ile Milos Teodosic, Bogdan Bogdanovic, Viktor Khryapa, Dario Saric, Boban Marjanovic, Kyle Hines Kostas Sloukas, Nikola Kalinic ve Pero Antic gibi Avrupa basketbolunun önde gelen isimleri de oynayacak.

FIBA AVRUPA KUPASI 1. ELEME TURU

19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - BC Dnipro Dnipropetrovsk

19:00 Szolnoki Olaj - Trabzonspor

20:00 S.Oliver Baskets Würzburg - İstanbul BBSK

AVRUPA LİGLERİ

21:30 Freiburg - Hannover 96 (Çağlar Söyüncü)

21:30 Hamburg - Borussia Dortmund (Nuri Şahin)

21:30 Mainz 05 - Hoffenheim (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

21:45 Milan - SPAL (Hakan Çalhanoğlu)

23.15 Benfica - Sporting Braga (Medipol Başakşehir\'in rakibi)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TURU

13.00 İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Batman Petrolspor - Göztepe (16 Mayıs Şehir)

15.00 Sancaktepe Belediyespor - Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Erzin Belediyespor - Fatih Karagümrük (Erzin Şehir)

15.00 Hatayspor - Ergene Velimeşespor (Antakya Atatürk)

15.00 Kozan Belediyespor - Adanaspor (İsmet Atlı)

15.00 Hacettepe - Yeni Altındağ Belediyespor (Cebeci İnönü)

15.00 Keçieröngücü - Silivrispor (Aktepe)

15.00 Kastamonuspor 1966 - Ofspor (Kastamonu Gazi)

15.00 Denizlispor - Düzcespor (Denizli Atatürk)

15.30 Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor (Tuzla Belediye)

15.30 Bergama Belediyespor - Sarıyer (Bergama 14 Eylül)

15.30 Yeşil Bursa - Karşıyaka (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Kocaeli Birlikspor - Edirnespor (Alparslan Türkeş)

16.00 Akın Çorap Giresunspor - Cizrespor (Giresun Atatürk)

17.00 Altay - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor - Bayrampaşa (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Gaziantepspor - Tire 1922 (Gaziantep)

19.00 Altınordu - Sultanbeyli Belediyespor (Bornova)

19.00 Bucaspor - Pendikspor (Yeni Buca)

19.00 Manisaspor - Arsinspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Samsunspor - Ankara Demirspor (Stat açıklanmadı)

20.30 Fethiyespor - Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

20.30 Bursaspor - Tarsus İdmanyurdu (Bursa Büyükşehir Belediye)