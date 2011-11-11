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20 dolayında polis denize açıldı YALOVA (A.A)

11 Kasım 2011 22:09

-20 dolayında polis denize açıldı YALOVA (A.A) - 11.11.2011 - İzmit-Gölcük seferini yapan yolcu vapurunun kaçırılmasıyla ilgili olarak, Yalova sahilinde hazır bekletilen Emniyete ait bir hız teknesi ile zodyak bot, 19.45 sularında, 20 dolayında polisle denize açıldı. Tedbirler kapsamında, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü önünde motorları çalışır vaziyette bekletilen Polis 1 adlı hız teknesi ve Polis 2 adlı zodyak bot, Terörle Mücadele Şubesine mensup 20 dolayında polisle yola çıktı.

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