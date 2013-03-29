20 çocuğun katilinin evinden cephane çıktı

ABD'nin Connecticut eyaletinde geçen yıl bir ilkokula saldırı düzenleyerek 20'si çocuk 26 kişiyi öldüren Adam Lanza'nın evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Saldırının ardından Lanza'nın evinde yapılan aramaya ilişkin rapor, mahkeme tarafından konulan yasağın kalkması üzerine kamuoyuna açıklandı.

Rapora göre, önce birlikte yaşadığı 52 yaşındaki annesini alnından vurarak öldüren Lanza'nın evinde yapılan aramada, iki tüfeğin de aralarında bulunduğu çok sayıda silah, binden fazla mermi, bir süngü, 3 Samuray kılıcı ve 10'dan fazla bıçak ele geçirildi.

İki katlı evde yapılan aramada otizm ve Asperger Sendromu'yla ilgili kitapların yanı sıra öldürüldükten sonra naylona sarılmış cesetlerin görüntülendiği fotoğraflar da bulundu.

Savcı Stephen J. Sedensky, annesini öldürdükten sonra Sandy Hook İlkokulu'na giden Lanza'nın 223 kalibre Bushmaster tüfekle sadece 5 dakikada 26 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Lanza'nın daha sonra 10 milimetrelik bir Glock tabanca ile intihar ettiğine dikkat içeken Sedensky, saldırıdan sonra okuldan 154 boş kovan ile 58 mermi toplandığını söyledi.

Savcı, Lanza'nın arabasında da bir tüfek ile her birinde 70 mermi yer alan iki şarjör bulunduğunu belirtti.

'Her ayrıntıyı listelemiş'

ABD tarihindeki en kanlı okul saldırılarından biri kabul edilen Sandy Hook saldırısıyla ilgili soruşturmanın ancak haziran sonunda tamamlanacağını ifade eden Sedensky, bazı ayrıntıların gizli tutulacağını sözlerine ekledi.

Sedensky'nin açıklamasına karşın soruşturmayla ilgili bazı ayrıntılar basına sızdı. Buna göre, Lanza'nın evinde yapılan aramada ABD tarihinde işlenen tüm katliamların ayrıntılı bir biçimde listelendiği 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde özel bir tablo bulundu.

Lanza'nın, tabloda saldırganların yanı sıra katliamlarda öldürülenlerin her bir kurbanın ismine, kullanılan silahların modeline kadar her ayrıntıyı listelemiş.

Saldırıyı uzun bir süredir planladığı sanılan Lanza'nın, Sandy Hook İlkokulu'nu herhangi bir direnişle karşılaşmayacağına inandığı için seçtiği tahmin ediliyor.

Otizmin bir türü olan Asperger Sendromu nedeniyle tedavi gören 20 yaşındaki Lanza, 14 Aralık'ta Sandy Hook İlkokulu'nda 20'si çocuk 26 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti. Saldırı, ABD'de silah kontrol tartışmalarına hız kazandırmış, Başkan Barack Obama, bu konuda Kongre'nin onayına gerek olmayan 23 Başkanlık emrini imzalamıştı.