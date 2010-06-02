20 bin yeni polis alınıyor

T24-



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklife göre, Milli Eğitim Bakanlığına 25 bin öğretmen kadrosu, Emniyet Genel Müdürlüğüne 19 bini taşrada olmak üzere toplam 20 bin kadro ihdas edilecek.





Polis meslek eğitimine alınacaklarda yaş sınırı 27'den 28'e çıkarılacak. Askerliğini yapanlarda 29 olan yaş sınırı ise 30'a yükseltilecek. Buna göre, en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumları ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan, sınav tarihi itibariyle 28 yaşından gün almayan erkek ve kadınlarla, askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınabilecek.





Teklif, polis teşkilatında ''Kıdemli başpolis memuru'' ve ''Başpolis memuru'' unvanlarını getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce ihtiyaç duyulması halinde, belirtilen kriterlere göre seçilecek en az 10 yıl görev yapan veya 35 yaşından gün alan polis memurları arasından ''başpolis memuru'' kadrolarına, başpolis memuru olarak 6 yıl görev yapanlar arasından ''kıdemli başpolis memuru'' kadrolarına atama yapılabilecek.





Başpolis ve kıdemli başpolisliklere atamalarda, meslek kıdemi, eğitim düzeyi gibi unsurların yanı sıra yazılı sınav sonuçları esas alınacak.





Kıdemli başpolis, başpolis memurundan, başpolis ise polis memurundan hiyerarşi açısından üstün olacak.





Teşkilatta, bomba imhasında görev yapan polislerin bomba imha tazminatlarından, damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmayacak.





Polis akademisinde öğrenim gören ve mevcut düzenlemeye göre sigortalı oldukları için yetim aylıkları kesilen öğrencilerin bu aylıkları, akademideki öğrenim sürelerince kesilmeyecek.