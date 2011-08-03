20 bin yabancı Türkiye’de iş arıyor

T24 - 50 yıl önce Türk işçiler Almanya’ya trenlerle çalışmaya uğurlanırken, Avrupa ve Amerika’da yaşanan kriz, yabancıları Türkiye’de iş arar hale getirdi. 120 bin yabancı uyruklu aday, Türkiye’de internet üzerinden iş arıyor. Türkiye’de çalışmak isteyenler arasında Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve ABD uyruklu adaylar da yer alıyor.



Bundan 50 yıl önce Almanya’ya ilk işçi göçünün yaşandığı Türkiye, artık yabancıların çalışmak istediği bir ülkeye dönüştü. 50 yıl önce Türk işçiler Almanya’ya trenlerle uğurlanırken, Avrupa ve Amerika’da yaşanan kriz, trene yön değiştirdi. Artık Türkiye yabancılar için istihdam anlamında çekim merkezi haline geldi.



Secretcv, 120 bin 524 yabancı uyruklu adayın site üzerinden iş aradığını duyurdu. İş arayanlar arasında Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan ve ABD uyruklu kişiler de bulunuyor. Yabancı uyruklu adaylar en çok satış, dış ticaret ve pazarlama alanında iş arıyor.





Avrupa zorda



Önce global krizle sarsılan ve sonra Yunanistan ve İspanya’da yaşanan krizle zor günler geçiren Avrupa, artık hem yaşamak hem de çalışmak için cazibesini yitirmiş durumda.



Türkiye’de iş arayan yabancıların artmasını değerlendiren Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, Türkiye’nin iş arayan yabancılar için her haliyle artık bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek şunları söyledi:



“Bize gelen başvurular artık Türkiye’nin her haliyle bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor. Özellikle yabancıların 2009 yılından sonra Türkiye’ye ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Dünya kriz ile boğuşurken, özellikle gençler için istihdam anlamında fırsat yaratır konuma geldi. Avrupalı işsiz gençler için de Türkiye artık bir seçenek olmaya başladı. Bu durumun önümüzdeki aylarda daha da artmasını bekliyoruz. ”





Başvurular arttı



Yabancıların iş başvurularında geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artış olduğunu belirten Secretcv, Türkiye’de en çok iş arayan yabancıların sırasıyla yüzde 28 ile Bulgaristan, yüzde 11.8 ile Almanya’nın geldiğini duyurdu.



Türkiye’de iş arayan yabancıların en çok çalışmak istediği sektörler ise tekstil ve turizm. Türkiye’ye yerleşerek yeni bir hayat kurma hayali kuran yabancıların yüzde 11’i satış, yüzde 6.4’ü dış ticaret, yüzde 6’sı pazarlama, yüzde 5.9’u muhasebe, yüzde 5.6’sı yönetim, yüzde 5.4’ü eğitim, yüzde 4.4’ü üretim, yüzde 4.2’si müşteri hizmetleri, yüzde 3.6’sı halkla ilişkiler, yüzde 3.1’i de idari işlerde çalışmak istiyor.





Turizm gözde sektör



Türkiye sadece yabancı turistler için değil, turizm sektöründe iş arayan yabancı çalışanlar için de çok cazip bir ülke haline gelmeye başladı. Turizm yüzde 6.4 oranıyla, yüzde 8.4’le listenin başında yer alan tekstil sektörünün ardından en çok başvurulan ikinci sektör.



Yabancıların en çok ilgi gösterdiği bu iki sektörü yüzde 6 ile inşaat, yüzde 5.9 ile eğitim, yüzde 5.8’le otomotiv, yüzde 5.5 ile gıda, yüzde 5’le bilgi teknolojileri, yüzde 4.5 ile bankacılık/finans, yüzde 4.4’le mağazacılık/perakendecilik takip ediyor.



İnsan kaynakları sektöründe 2000 yılından beri faaliyet gösteren Secretcv.com eleman arayan firmalarla iş arayan adayları online ortamda bir araya getiriyor.



Secretcv.com yüzde 100 aday gizliliği ile faaliyet gösteriyor. 11 yıldır sürekli büyüyen siteye üye firma sayısı 23 bin 500, aday sayısı ise 12 milyon civarında bulunuyor.





