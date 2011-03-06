20 bin Suudi 11 Mart’ta sokaklara dökülecek

T24 - Suudi Kralı Abdullah’a reform ültimatomu veren 20 bin Suudi, 11 Mart’ta gövde gösterisi yapacak. Kral, onbinlerce askere ‘hazır ol’ emri verdi, 36 milyar dolarlık yardım paketine kadınlara oy hakkını da eklemeyi planlıyor.







Kurulduğu yıldan bu yana Suudi Arabistan’ı Mutlak Monarşi ile yöneten Suud Hanedanı ilk kez iktidarlarına karşı ciddi bir tehditle karşı karşıya. Hem de bu tehdit ne düşman bir ülkeden ne de bir ekonomik sıkıntıdan kaynaklanıyor. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkede Suudi Kralı Abdullah’ı endişelendiren talepler bizzat Suudi halkından geliyor. Tunus, Mısır, Libya, Yemen gibi ülkelerdeki isyanlardan etkilenen 20 bin Suudi, kendi ülkelerinde de demokratik reformlar yapılması için aynı o ülkelerde olduğu gibi internet üzerinden organize olarak 11 Mart’ta Suudi rejimine karşı ültimatom verme kararı aldı. Reformcular hiç de yalnız değil. Sayıları 300’ü bulan akademisyen, aktivist, din adamı ve kanaat önderleri de reform taleplerine destek veren bir bildiri yayınladılar.



Araba kullanmak yasak

Suudi Kralı Abdullah 11 ve 20 Mart’ta gerçekleşecek eylemlere karşı onbinlerce Suudi askeri özellikle Şii azınlığın yaşadığı bölgelere gönderdi. Daha şimdiden “Suudi Arabistan’ın en büyük kâbusu gerçek mi oluyor?” sorusu sorulmaya başladı. Suudi El Vatan gazetesine göre isyanı engellemek için daha önce 36 milyar dolarlık sosyal yardım paketi açan 87 yaşındaki Kral Abdullah, şimdi devrim niteliğinde bir karar alarak ülkede araba kullanmaları bile yasak olan kadınlara seçme hakkı verecek. Suudi Arabistan’da yerel yönetimler için seçimler ilk kez 2005’te yapılmış, ancak sadece erkeklerin oy kullanmasına izin verilmişti.



Kral'dan 12 talep

1) Kralın yanında bir hükümetin de yer aldığı bir anayasal monarşi yönetimi.

2) Halkın onaylayacağı bir anayasa.

3) Yolsuzlukla mücadele.

4) Halka hizmet eden bir hükümet.

5) Genel seçimler.

6) İnsan hakları ve özgürlükler.

7) Sivil toplum kuruluşları.

8) Ayrımcılığa son.

9) Kadınlara özgürlük.

10) Bağımsız yargı.

11) Adil gelir dağılımı.

12) İşsizlikle mücadele.



Gösterileri yasakladı

Kral Abdullah gelişmelerin ardından dün ülkede tüm protesto gösterileri ve yürüyüşleri yasakladı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ülkenin doğusunda petrol bölgesinde azınlıktaki Şiiler’in küçük protesto gösterileri düzenlemesinin ardından bu kararın alındığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin, ülke genelinde kamu huzurunu bozacak herhangi bir eylemi önlemek için tüm önlemleri alacağı bildirildi.