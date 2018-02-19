20 bin sözleşmeli öğretmen için MEB atama takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı. Buna göre ön başvurular 2 Mart’ta başlıyor. Sözlü sınavlar ise sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak.

En çok kadro 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, 2 bin 2 ile İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi 1907 kontenjan ile takip etti.

Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.