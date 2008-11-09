20 bin kişi, eşinin dinlenmesini istedi

CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın dinlendiği iddiasını araştırmak üzere kurulan TBMM Telekulak Komisyonu, 4 Kasım’da İletişim Başkanı Fethi Şimşek’i dinledi. Tutanaklara göre Şimşek, Temmuz 2006’da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kurulduğunda, o tarihe kadar operatörlerde birikmiş olan dinlemeye ilişkin ses kayıtlarının kendilerine aktarıldığını belirtti.Şimşek, “Yani bizim TİB’de faaliyete başladığımız tarihten bu yana bu bilgiler var. Kimin, kiminle, hangi tarih ve saatte görüştüğü” dedi.Cumhuriyet savcılıklarından ve mahkemelerden günde 150-200 kadar “iletişimin tespiti” talep ya da kararının kendilerine geldiğini bildiren Şimşek, telefon kayıtlarının yapıldığı teknik birimde beş kişinin vardiyalı olarak “numaraları tanımladığını” kaydetti.Şimşek, “Türkiye’de dinlemeyi operatör de yapabilir, istersek biz de yapabiliriz. Güvenlik kurumları da isterse yapabilir” dedi. Şimşek, telefonlara dinlemeye yönelik program yüklenebileceği uyarısında bulunarak, “Biz özellikle bu anlamda hassas olduğunu düşündüğümüz insanlara diyoruz ki, telefonunuzu rasgele tamire vermeyiniz. Yani başkasının kullanımına vermeyiniz, gayet kontrollü veriniz” diye konuştu.Şimşek, dünya istihbaratının kullandığı kelime bazlı tarama yapan bir sistemleri olmadığını belirterek şunları söyledi:“Bir telefon bile, bırakınız böcek, vesaire türü aletleri, şurada şu anda bir dinleme aleti olabilir. Herhangi bir internet ortamına, bir video sitesine, bir ses, bir şey düştüğü zaman, biz inanın kendi içimizde bunun çok güzel şekilde incelemesini yapıyoruz.”Şimşek, boşanma davalarında eşlerin telefon kayıtlarını sunması üzerine aile mahkemelerinin dahi kendilerine başvurduğunu ancak yasada tanımlanmadığı için bu şekilde gelen 20 bin başvuruyu geri gönderdiklerini bildirdi.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Teknik Hizmetler Şube Müdürü Yunus Yazar, CHP’li Tacidar Seyhan’ın soruları üzerine, kendilerinde mobil dinleme aracı olmadığını belirtti.Yazar, telefona program yüklemenin dışında, “kör çağrı” denilen yöntemle, SMS atılarak kişi fark etmeden de yazılım yüklenebileceği uyarısında bulundu.Yazar’ın adı, Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen idari incelemede, İstanbul emniyetinin olaydaki sorumluluğunu inceleyen bilirkişi olmasıyla da gündeme gelmişti.Eski emniyet müdürü ve vali MHP’li Hasan Özdemir, “Her an dinlendiğim yönünde şüphem var, şahsen cep telefonumu atmak istiyorum” dedi ve dinleme işinin Abdülhamid zamanının istihbaratına dönüştüğünü söyledi.MHP’li Osman Durmuş, kendi nu-marasını Şimşek’e vererek, dinlenip dinlenmediğini kontrol etmesini istedi.CHP’li Şahin Mengü, 16 senedir tanıdığı bir veletle yaptığı ve yakası paçası açılmamış küfürlerin yer aldığı özel bir konuşmayı, Ergenekon savcısının hiç utanmadan iddianameye koyduğunu söyledi.