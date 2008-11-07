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Spor

20 bin Euro'luk taraftar

UEFA, Manchester United ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçında taraftarı sahaya inen Celtic takımı hakkında soruşturma başlattı.

07 Kasım 2008 02:00


Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiltere'nin Manchester United ekibi ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçında taraftarı sahaya inen İskoçya'nın Celtic takımı hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, geçen çarşamba günü Avrupa Şampiyonlar Ligi (E) Grubu'nda yapılan Celtic-Manchester United maçında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Celtic taraftarlarından biri, takımının ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın 35. dakikasında sahaya inerek maçın durmasına neden olmuştu. Bu dakikada 1-0 önde olan Celtic, karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Benzer bir olay geçen yıl da yaşanmış ve Celtic, sahaya inerek Ac Milan'ın kalecisi Dida'ya dokunan bir taraftarı yüzünden 20 bin avro para cezası almıştı. UEFA, bunun gelecek 2 yıl içinde tekrarlanması halinde kulübe 20 bin Euro daha ceza verilmesini kararlaştırmıştı.

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