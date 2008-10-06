20 bin dolarlık 'miyav'

İngiltere'de sesini kaybeden kedisi için kapı kapı veteriner gezen Jean Kelly, bu sorunu tam 20 bin dolara halletti



Kedisinin boğasında bir sorun olduğunu söyleyen veteriner, Cadbury adlı kedinin soluk borusunun tıkandığını ve bu yüzden ses çıkaramadığını endişeli sahibe açıklamaya çalıştı.

Bunun üzerine harekete geçen kadın, kedisi yeniden miyavlayabilsin diye iki büyük operasyon için 20 bin dolar ödedi.



İki gün boyunca oksijen çadırında yaşayan 13 yaşındaki Cadbury, 4 ay süresince özel bakım altına alınarak ve düzenli kontrollere giderek iyileşmeye ve ses çıkarmaya başladı.



Veteriner kliniğinde gerçekleşen ameliyatlardan sonra yeniden sesine kavuşan kedi için sahibi Jean Kelly, "Bu parayla bir seyahate çıkmayı planlıyordum ancak biricik kedimin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bunu iptal ettim. Önemli değil. Bunu onun hayatı için yapmam gerekiyordu. Şimdi ikimiz de rahat nefes alıyoruz" açıklamasında bulundu.



