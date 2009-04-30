20 bin aileye beyaz eşya dağıtılacak

Vali Hüseyin Avni Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoksul vatandaşlara yönelik Sosyal Yardım Projesi uygulamasının planlandığı gibi devam ettiğini, proje kapsamında 30 bin 200 vatandaşa ocak ayından itibaren her ay PTT şubeleri vasıtasıyla ödemelerin yapıldığını belirtti.Vatandaşların ödeme yapılan ayın her günü istediği şubeden parasını alabildiğini, ödemeler tamamlandığı zaman 30 bin 200 vatandaşın bin 200'er TL'lik nakdi yardımı almış olacağını kaydeden Mutlu, ödemelerin 800'er TL'lik bölümünün tamamlandığını kaydetti.Üniversiteye hazırlık kursları vasıtasıyla 780 öğrenciye de toplam 500'er TL eğitim yardımının yapıldığını bildiren Mutlu, ayrıca il dışında okuyan 490 üniversite öğrencisine 500'er TL ödendiğini, bu öğrencilere mayıs ve haziran aylarında da 500'er TL daha ödeneceğini ifade etti.“Fakir vatandaşlarımızın evlerindeki kapı, pencere, sıva, su ve elektrik tesisatı, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarına yönelik bin 769 evin onarımı tamamlandı, yeni onarımlarla ilgili çalışmalara devam edilmektedir.”Fakir olup evinde beyaz eşya ihtiyacını karşılayamayacak olan 20 bin aile için de ihtiyaç duydukları birer adet beyaz eşyanın karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Mutlu, mayıs ayından itibaren söz konusu vatandaşlara beyaz eşya teslimatına başlanacağını kaydetti.Vali Mutlu, ayrıca süt sığırcılığını teşvik etmek ve fakir aileleri sürekli bir gelir sahibi yapmak amacıyla hazırlanan projenin uygulanması için de çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.